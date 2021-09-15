Лига конференций

Виктор Скрипник взял с собой в Норвегию 21 футболиста.

Луганская Заря стартует в Лиге конференций выездным матчем против норвежского Буде-Глимт.

Как сообщает клубная пресс-служба, Виктор Скрипник взял с собой в Норвегию 21 футболиста.

Примечательно, что в списке на нашлось места форварду Шахабу Захеди, который пропустит матч из-за травмы.

Заявка Зари на матч против Буде-Глимт:

Вратари: Жилкин, Мацапура, Сапутин;

Защитники: Фаворов, Имереков, Жуниньо, Вернидуб, Снурницын;

Полузащитники: Булеца, Цвек, Кристиан, Кабаев, Хомченовский, Кочергин, Лунев, Назарина;

Форварды: Гладкий, Громов, Овусу, Аллахьяр, Алефиренко.

Напомним, матч Буде-Глимт — Заря состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Норвегии запланирован на 22:00 по киевскому времени.