Виктор Скрипник взял с собой в Норвегию 21 футболиста.
Футболисты Зари. Фото ФК Заря
15 сентября 2021, 12:55
Луганская Заря стартует в Лиге конференций выездным матчем против норвежского Буде-Глимт.
Как сообщает клубная пресс-служба, Виктор Скрипник взял с собой в Норвегию 21 футболиста.
Примечательно, что в списке на нашлось места форварду Шахабу Захеди, который пропустит матч из-за травмы.
Заявка Зари на матч против Буде-Глимт:
Вратари: Жилкин, Мацапура, Сапутин;
Защитники: Фаворов, Имереков, Жуниньо, Вернидуб, Снурницын;
Полузащитники: Булеца, Цвек, Кристиан, Кабаев, Хомченовский, Кочергин, Лунев, Назарина;
Форварды: Гладкий, Громов, Овусу, Аллахьяр, Алефиренко.
Напомним, матч Буде-Глимт — Заря состоится в четверг, 16 сентября. Старт встречи в Норвегии запланирован на 22:00 по киевскому времени.