Football.ua представляет трансляцию жеребьевки Лиги конференции сезона-2021/22.
фото twitter.com/europaconleague
18 июля 2021, 09:07
В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций.
Онлайн-трансляция жеребьевки будет доступна 19 июля, начиная с 14:30 по киевскому времени.
Команды-участники
На стадии третьего раунда и коллективы разделяются на два пути: Путь чемпионов и Основной путь.
Путь чемпионов
Здесь будут сформированы десять пар, которые составят победители второго раунда квалификации, матчи которого состоятся 22 и 29 июля соответственно).
Разделение на сеяных и несеяных не будет, жеребьевка здесь полностью слепая. О возможных дополнительных ограничениях УЕФА сообщит непосредственно во время процедуры.
Основной путь
В данной сетке матчей будет очень много — 54 команды примут участие в этом раунде, но большинство из них еще не определились. Это будут как победители предыдущего раунда, так и примкнувшие к ним коллективы.
На данный момент известны названия только десяти команд, которые точно сыграют в третьем раунде: Шемрок Роверс (Ирландия), Пасуш Феррейра (Португалия), Колос (Украина), ЛАСК (Австрия), Рубин (Российская Федерация), Витесс (Нидерланды), Люцерн (Швейцария), Андерлехт (Бельгия), Трабзонспор (Турция), ПАОК (Греция).
Клубы будут разбиты на две корзины, в соответствии с рейтингом УЕФА на момент начала сезона.
Поскольку матчи второго отборочного раунда пройдут только 22 и 29 июля, в целях жеребьевки за коэффициент пары берется коэффициент ее более рейтингового клуба.
Наши в Лиге конференций
Во время жеребьевки своих потенциальных будущих соперников узнают сразу два украинских клуба — полтавская Ворскла и ковалевский Колос.
Оба клуба гарантированно будут несеяными во время жеребьевки.
Когда состоятся матчи?
Второй отборочный раунд:
Первый матч: 22 июля
Ответный матч: 29 июля
Третий отборочный раунд:
Первый матч: 5 августа
Ответный матч: 12 августа
Победители выходят в раунд плей-офф Основного пути.