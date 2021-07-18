Лига конференций

Football.ua представляет трансляцию жеребьевки Лиги конференции сезона-2021/22.

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций.

Онлайн-трансляция жеребьевки будет доступна 19 июля, начиная с 14:30 по киевскому времени.

Команды-участники

На стадии третьего раунда и коллективы разделяются на два пути: Путь чемпионов и Основной путь.

Путь чемпионов

Здесь будут сформированы десять пар, которые составят победители второго раунда квалификации, матчи которого состоятся 22 и 29 июля соответственно).

Разделение на сеяных и несеяных не будет, жеребьевка здесь полностью слепая. О возможных дополнительных ограничениях УЕФА сообщит непосредственно во время процедуры.

Основной путь

В данной сетке матчей будет очень много — 54 команды примут участие в этом раунде, но большинство из них еще не определились. Это будут как победители предыдущего раунда, так и примкнувшие к ним коллективы.

На данный момент известны названия только десяти команд, которые точно сыграют в третьем раунде: Шемрок Роверс (Ирландия), Пасуш Феррейра (Португалия), Колос (Украина), ЛАСК (Австрия), Рубин (Российская Федерация), Витесс (Нидерланды), Люцерн (Швейцария), Андерлехт (Бельгия), Трабзонспор (Турция), ПАОК (Греция).

Клубы будут разбиты на две корзины, в соответствии с рейтингом УЕФА на момент начала сезона.

Поскольку матчи второго отборочного раунда пройдут только 22 и 29 июля, в целях жеребьевки за коэффициент пары берется коэффициент ее более рейтингового клуба.

Наши в Лиге конференций

Во время жеребьевки своих потенциальных будущих соперников узнают сразу два украинских клуба — полтавская Ворскла и ковалевский Колос.

Оба клуба гарантированно будут несеяными во время жеребьевки.

Когда состоятся матчи?

Второй отборочный раунд:

Первый матч: 22 июля

Ответный матч: 29 июля

Третий отборочный раунд:

Первый матч: 5 августа

Ответный матч: 12 августа

Победители выходят в раунд плей-офф Основного пути.