Лига конференций

Football.ua представляет анонс 1-го тура Лиги конференций между Буде-Глимт и Зарей.

Луганская Заря станет первой и пока единственной командой от Украины, которая попробует "на вкус" новый еврокубковый турнир – Лигу конференций. В первом туре луганчанам предстоит сыграть против аутсайдера группы – норвежского Буде-Глимт.

Буде-Глимт – Заря

Четверг, 16 сентября, 22:00. Стадион Аспмира, Буде. Деннис Хиглер (Нидерланды) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформе MEGOGO.

Подопечные Виктора Скрипника со скрипом входят в новый сезон. В чемпионате у "бело-черных" получается далеко не все. Поражение от Александрии и ничейные результаты с Минаем и Рухом – явно не то, на что надеется руководство клуба и его болельщики. Помимо седьмого места в УПЛ, вспоминаем еще и стыковые матчи с Рапидом за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Там Заря дважды проиграла, хотя по игре все выглядело не так безнадежно, как по счету.

Много слухов в прессе появляется о том, что Виктор Скрипник не горит желанием работать с командой и у него сильно разняться взгляды по комплектованию команды с руководством. Проще говоря, главный тренер летом потерял очень важных сильных игроков, а равноценной замены не получил. Уже сейчас союз Зари и Скрипника можно называть таковым, который медленно, но уверенно идет к своему логическому завершению.

Что касается предстоящего матча, то Буде-Глимт Заря просто обязана обыгрывать. Но это еще не значит, что точно обыграет. Шахтер вроде как тоже должен был обыгрывать Шериф…

Буде-Глимт впервые будет участником группового этапа еврокубков. Чемпион Норвегии начинал свой путь еще с квалификации Лиги чемпионов, но там уступил польской Легии и продолжил свою борьбу за право выступать в Лиге конференций и прошел целых три стадии. В соперниках были: Валюр, Приштина и Жальгирис. Именно этот факт не должен дать футболистам Зари расслабиться, ведь пройти три раунда квалификации – это дорогого стоит.

Заре важно в матче против Буде-Глимта более ответственно отнестись к своим моментам. Реализация у луганчан находится на достаточно плохом уровне. Особенно вспоминается проигранный выездной матч против Рапида 0:3, где моментов у Зари была не меньше, а показатель xG у команды Скрипника был даже выше. Тем не менее, австрийцы забили все, что имели и даже больше, а Заря не забила ничего. Так что в этом поединке надо реализовывать свои моменты. Сомнений в том, что они будут нет.

Ориентировочные составы команд

Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед, Лоде, Моэ, Бьоркан – Берг – Сольбаккен, Салтнес, Ветлесен, Пеллегрино – Ботхейм

Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Реис – Назарина – Кочергин, Громов, Булеца – Сайядманеш, Шахаб

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге УЕФА

Буде-Глимт – 255

Заря – 97

Отмечаем, что это будет первая встреча этих команд между собой.

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua