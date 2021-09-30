Лига конференций

Читайте анонс матча группового этапа Лиги конференций на Football.ua.

В рамках группового этапа Лиги конференций луганская Заря в Запорожье сыграет против римской Ромы.

Четверг, 30 сентября, 19:45. Славутич-Арена (Запорожье). Главный арбитр — Луиш Годиньо (Португалия). Трансляция на Megogo.

"Отряд не заметил потери бойца" — это не про Зарю. После того, как клуб в летнее трансферное окно покинули ключевые исполнители, начало сезона не задалось. И не только в УПЛ, а и в еврокубках. Сначала команда Виктора Скрипника вылетела из квалификации Лиги Европы, по двум матчам уступил венскому Рапиду. А в Премьер-лиге уступали казалось менее статусным и проблемным соперникам.

Но первый тур Лиги конференций — тихий ужас. В Норвегии "мужики" казались совсем не мужиками. Буде-Глимт указал Заре на слабые места и в пух и прах разнес оборону украинской команды. Но не все потеряно. Это показали прошедшие матчи в УПЛ. Перед игрой против Ромы Заря уничтожила Днепр-1 на выезде со счетом 0:4 и в приподнятом настроении подходит к поединку. Капитан Никита Шевченко не поможет луганчаном в игре против римлян.

Рома в начале сезоне показала самую лучшую версию себя. Под руководством Жозе Моуриньо "волки" в чемпионате Италии три уверенные победы, а также с легкостью прошли квалификацию в Лигу конференций. Став фаворитом свой группы, в первом туре Рома не оставила шансов болгарскому ЦСКА София, разгромив тех со счетом 5:1. Но вот после матча в еврокубках у римлян появились проблемы в чемпионате. Поражение от Вероны, победа над Удинезе и 3:2 от Лацио в важнейшем римском дерби.

Вероятно, по мнению футболистов Ромы, игра против Зари должна стать легкой прогулкой для них. Но мы уверены, что это не так. Жозе Моуриньо уже имеет опыт игр против луганской Зари, и не только он один. Также против украинской команды в разное время играли Рик Карсдорп, Крис Смоллинг. А для Генриха Мхитаряна игры против луганчан знакомы не понаслышке. Но бой в Запорожье должен быть!

Ориентировочные составы: