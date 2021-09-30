Лига конференций

Специалист высказался о предстоящем матче.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря дома сыграет против римской Ромы.

Бывший помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Малдера в интервью итальянского медиа высказался о предстоящей игре.

"В украинском чемпионате важными командами являются киевское Динамо и Шахтер. Заря — молодой клуб. Они занимают третье или четвертое место в лиге. В Украине Зарю уважают. Уровень Зари, безусловно, ниже, чем Ромы, но эту команду нужно уважать. Это гордая команда, которая переживает опыт игр в еврокубках с большой страстью.

В Заре есть несколько интересных футболистов. Атакующий хав и центральный полузащитник. Считаю, интенсивность – дополнительное оружие луганчан. Ожидаю быструю и агрессивную игру от Зари в начале матча. Роме нужно быть спокойной, иметь терпение​", — цитирует Малдеру Forza Roma.

Матч Заря — Рома состоится 30 сентября на Славутич-Арене. Начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua можно следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.