Лига конференций

Завершились матчи Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились два поединка.

Австрийский ЛАСК дома поделил очки с Маккаби Т-А (1:1).

На 10 минуте матча ЛАСК вышел вперед усилиями Хорвата. Однако под конец встречи Халайла сумел сравнять счет.

ЛАСК — Маккаби Т-А 1:1

Голы: Хорват, 10 - Халайла, 88

Финский ХИК на выезде добыл победу над австрийским Алашкертом (2:4).

В первом тайме команды отличились по одному разу. У ХИКа забил Риски, а у Алашкерта — Эмбало.

Во втором тайме забивали у Хика Веленчич, Риски и Олусанья. У Алашкерта — Глишич.

Алашкерт — ХИК 2:4

Голы: Эмбало, 24, Глишич, 90+3 — Риски, 8, 63, Валенчич, 57, Олусанья, 90+5