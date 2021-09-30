Лига конференций
30 сентября 2021, 21:38
Заря без особых шансов уступила Роме
Коллектив Виктора Скрипника уступил в очередном еврокубковом матче в текущем сезоне.
Заря — Рома, фото ФК Заря Луганск
30 сентября 2021, 21:38
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Рома 0:3
Голы: Эль Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Булеца (Кристиан, 69), Назарина, Кочергин — Кабаев (Лунев, 83), Громов, Аллахьяр (Шахаб, 69).
Рома: Патрисиу — Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори — Дарбо (Диавара, 70), Кристанте — Перес (Дзаньоло, 62), Пеллегрини (Вильяр, 77), Эль Шаарави (Майораль, 78) — Шомуродов (Абрахам, 62).
Предупреждения: Кумбула, Патрисиу