Лига конференций

Завершился матч Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций в Группе С, в которой выступает луганская Заря, ЦСКА из Софии сыграл вничью против Буде-Глимта (0:0).

Гости их Норвегии смотрелись увереннее на протяжении всей игры. На последних минутах Буде-Глимт вышел вперед, но арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

ЦСКА София — Буде-Глимт 0:0

ЦСКА София: Бусатту — Турицов, Лам, Маттей, Мазику — Йомов (Юга, 83), Мухар, Жефферсон, Бей (Варела, 69) — Кери, Кайседо

Буде-Глимт: Хайкин — Бйоркан, Хайбротен, Лоде, Сампсед — Салтенс (Конардсен, 90+3), Берг, Фет — Солбаккен, Пеллегрино — Ботхейм