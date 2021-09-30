Завершились матчи Лиги конференций.
ФК Унион, Getty Images
30 сентября 2021, 23:55
В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.
Берлинский Унион в домашних стенах с легкостью справился с Маккаби Хайфа (3:0). Голами у немецкой команды отличились Фогльзаммер, Беренс и Авоньйи.
Унион - Маккаби Х 3:0
Голы: Фогльзаммер, 33, Беренс, 48, Авоньйи, 76
Унион: Реннов, Триммель, Кнохе, Фридрих, Гиссельманн, Харагути, Хедира (Рюэрсон, 82), Мевальд (Премель, 72), Беккер (Озтуналы, 78), Беренс (Авоньйи, 72), Фогльзаммер (Пухач, 78).
Маккаби Хайфа
: Коэн, Гершон, Планич (Арад, 80), Даан (Давид, 46), Менахем, Шери, Родригес, Аль-Фаз (Джабер, 72), Меир, Ацили (Хазиза, 62), Донио (Саар, 62).
Роттердамский Фейеноорд переиграл дома Славию из Праги со счетом 2:1 В первом тайме Кокджу и Линссен забили за хозяев. У гостей во второй половине встречи отметился Голеш.
Фейеноорд - Славия 2:1
Голы: Кокджу, 14, Линссен, 24
Фейеноорд: Бейло, Педерсен, Траунер, Сенеси, Маласиа, Торнстра, Тил, Кекчю (Эурснес, 64), Линссен, Джаханбахш (Гертрюйда, 78), Синистерра (Дессерс, 64).
Славия: Мандоус, Ба, Голеш, Усу, Масопуст (Шранц, 69), Станчу (Лингр, 46), Шевчик (Крменчик, 76), Траоре, Дорли, Экпай (Плавшич, 46), Тецл (Кухта, 46).