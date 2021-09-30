Лига конференций

Завершились матчи Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.

Берлинский Унион в домашних стенах с легкостью справился с Маккаби Хайфа (3:0). Голами у немецкой команды отличились Фогльзаммер, Беренс и Авоньйи.

Унион - Маккаби Х 3:0

Голы: Фогльзаммер, 33, Беренс, 48, Авоньйи, 76

Унион: Реннов, Триммель, Кнохе, Фридрих, Гиссельманн, Харагути, Хедира (Рюэрсон, 82), Мевальд (Премель, 72), Беккер (Озтуналы, 78), Беренс (Авоньйи, 72), Фогльзаммер (Пухач, 78).