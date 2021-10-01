Мура
: Обрадович, Коус (Мандич, 75), Марушко, Горенц, Карничник, Штурм, Козар, Лорбек, Хорват (Лотрич, 75), Мароша (Ципот, 85), Мулахусейнович (Шкофлек, 63).
Витесс дома потерпел поражение в матче против французского Ренна (1:2).
Виттек открыл счет в матче. Гирасси сравнял счет для Ренна, а Сулеманья принес гостям победу.
Витесс — Ренн 1:2
Голы: Виттек, 30 — Гирасси, 54, Сулеманья, 70
Витесс: Шуберт, Даса, Базур (Гаек, 58), Расмуссен, Дуки, Виттек, Тронстад, Беро, Гбоо (Мануф, 71), Опенда, Фредериксен (Дарфалу, 71).
Ренн: Гомис, Траоре (Ассиньон, 73), Агерд, Баде, Трюффер, Бурижо (Сулеманья, 46), Те (Мартен, 73), Сантамария, Лаборд (Терье, 46), Гирасси (Омари, 77), Чауна.