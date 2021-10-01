Лига конференций

Завершились матчи Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.

Английский Тоттенхэм, прогнозируемо, в домашних стенах обыграл словенскую Муру со счетом 5:1.

Хет-триком за "шпор" отличился Харри Кейн. Также по голу на свой счет записали Алли и Ло Чельсо. У Муры отличился Коус.

Тоттенхэм - Мура 5:1

Голы: Алли, 4, Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 87 — Коус, 53