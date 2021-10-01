В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.

Английский Тоттенхэм, прогнозируемо, в домашних стенах обыграл словенскую Муру со счетом 5:1.
Хет-триком за "шпор" отличился Харри Кейн. Также по голу на свой счет записали Алли и Ло Чельсо. У Муры отличился Коус.
Тоттенхэм - Мура 5:1
Голы: Алли, 4, Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 87 — Коус, 53
Тоттенхэм: Голлини, Доэрти, Родон, Ромеро, Регилон (Эмерсон, 81), Алли (Сон Хын Мин, 60), Уинкс, Скипп (Хейбьерг, 69), Ло Чельсо, Хиль (Лукас Моура, 60), Скарлетт (Кейн, 59).
 
Мура: Обрадович, Коус (Мандич, 75), Марушко, Горенц, Карничник, Штурм, Козар, Лорбек, Хорват (Лотрич, 75), Мароша (Ципот, 85), Мулахусейнович (Шкофлек, 63).

Витесс дома потерпел поражение в матче против французского Ренна (1:2).

Виттек открыл счет в матче. Гирасси сравнял счет для Ренна, а Сулеманья принес гостям победу.

Витесс — Ренн 1:2

Голы: Виттек, 30 — Гирасси, 54, Сулеманья, 70

Витесс: Шуберт, Даса, Базур (Гаек, 58), Расмуссен, Дуки, Виттек, Тронстад, Беро, Гбоо (Мануф, 71), Опенда, Фредериксен (Дарфалу, 71).
 
Ренн: Гомис, Траоре (Ассиньон, 73), Агерд, Баде, Трюффер, Бурижо (Сулеманья, 46), Те (Мартен, 73), Сантамария, Лаборд (Терье, 46), Гирасси (Омари, 77), Чауна.