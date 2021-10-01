Лига конференций

Наставник "волков" рассказал о победе в Запорожье.

Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо оценил победу в матче Лиги конференций над луганской Зарей (0:3).

"Разница в уровне Ромы и Зари не большая. Около часа счет держался 1:0, была открытая игра. У Зари не было больших моментов, но команда атаковала. Мне нужно было сделать некоторые изменения в игре. Чтобы обороняться так, как Заря, важно иметь в своем составе физически сильных футболистов.

Быстрый мяч придал уверенности. Но мы не выиграли матч в первом тайме. Шомуродов не реализовал свой момент. Был открытый футбол. Нам нужно было прибавить во втором тайме, потому что я не хотел, чтобы счет оставался 1:0.

Не считаю, что мы играли плохо. Но когда у тебя Дзаньоло, Абрахам и Мхитарян в запасе, ты можешь изменить игру. Когда было 1:0 нам надо было атаковать, чтобы не дать Заре сравнять", — сказал Моуриньо на пресс-конференции.

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