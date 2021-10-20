Лига конференций

Украинские арбитры назначены на еврокубковый поединок.

Украинская бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между Карабахом и Кайратом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром поединка назначен Евгений Арановский. Его помощниками на бровках станут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов.

Матч Карабах – Кайрат состоится в Баку в четверг, 21 октября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.