Украинские арбитры назначены на еврокубковый поединок.
Евгений Арановский, ФК Александрия
20 октября 2021, 15:18
Украинская бригада арбитров обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций между Карабахом и Кайратом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром поединка назначен Евгений Арановский. Его помощниками на бровках станут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов.
Матч Карабах – Кайрат состоится в Баку в четверг, 21 октября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.