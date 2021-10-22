Вашему вниманию видео первой победы луганской Зари в Лиге Конференций.
аллахъяр сайядманеш, фк заря
22 октября 2021, 00:20
В третьем туре группового этапа Лиги Конференций луганская Заря в гостях сумела обыграть ЦСКА София.
Луганчане провалили первый тайм, однако команда Скрипника сумела собраться во второй половине встречи и переломали ход поединка.
Единственный гол-красавец в исполнении Аллахъяра Сайядманеша принес победу "мужикам" в этом непростом поединке.
ЦСКА София — Заря 0:1
Гол: Аллахьяр, 64.
ЦСКА София: Бузатто — Турицов, Маттей, Лам, Мазику — Йомов (Крастев, 84), Мухар, Жеферсон (Вьон, 73), Вилдсхут (Бе, 73) — Кэри (Варела, 56) — Кайседо.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Сайядманеш, Булеца (Кристиан, 87), Цвек, Громов — Гладкий, Шахаб.
Предупреждения: Вилдсхут, Кайседо, Маттей, Мазику, Лам — Фаворов, Цвек.
Удаление: Вьон, 90+3.