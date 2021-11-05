Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги конференций.
Унион — Фейеноорд, Getty Images
05 ноября 2021, 11:55
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Фейеноорд обыграл на выезде Унион со счетом 2:1.
На данный момент Фейеноорд лидирует в группе Е с 10 очками, а Унион идет на последнем месте с 3 пунктами.
Унион — Фейеноорд 1:2
Голы: Триммель, 41 — Синистерра, 15, Дессерс, 72.
Унион: Люте — Пухач, Фридрих, Кнохе, Йеккель, Триммель — Харагути, Хедира, Озтуналы — Беренс, Беккер (Авонийи, 59)
Фейеноорд: Бейло — Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрюйда — Тил, Кекчю, Эурснес — Торнстра, Синистерра, Линссен (Дессерс, 64).
Предупреждения: Гертрюйда, Авонийи, Триммель.