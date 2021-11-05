Лига конференций

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги конференций.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Фейеноорд обыграл на выезде Унион со счетом 2:1.

На данный момент Фейеноорд лидирует в группе Е с 10 очками, а Унион идет на последнем месте с 3 пунктами.



Унион — Фейеноорд 1:2

Голы: Триммель, 41 — Синистерра, 15, Дессерс, 72.

Унион: Люте — Пухач, Фридрих, Кнохе, Йеккель, Триммель — Харагути, Хедира, Озтуналы — Беренс, Беккер (Авонийи, 59)

Фейеноорд: Бейло — Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрюйда — Тил, Кекчю, Эурснес — Торнстра, Синистерра, Линссен (Дессерс, 64).

Предупреждения: Гертрюйда, Авонийи, Триммель.