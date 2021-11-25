Лига конференций

Football.ua представляет анонс матча 5-го тура Лиги Конференций между Ромой и Зарей.

Луганская Заря в матче против римской Ромы попытается зацепиться за очки, чтобы продолжить свою борьбу за выход из группы Лиги Конференций.

Рома – Заря

Четверг, 25 ноября, 22:00. Стадио Олимпико, Рим. Иштван Ковач (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах MEGOGO и Volia TV.

Эта еврокубковая неделя стала настоящим кошмаром для украинских клубов. Донецкий Шахтер и киевское Динамо синхронно за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов потеряли какие-либо шансы на продолжение выступлений в еврокубках в текущем сезоне. Луганская Заря может присоединиться к нашим грандам, если проиграет Роме, а в параллельном матче норвежский Буде-Глимт обыграет болгарский ЦСКА. Для того, чтобы этого не произошло, надо, как минимум, не проиграть римлянам, а в идеале и вовсе обыграть команду Жозе Моуриньо.

На предматчевой пресс-конференции португальский наставник Ромы Жозе Моуриньо акцентировал внимание на том, что Лига Конференций – это дополнительная нагрузка, но та нагрузка, которая Роме нравится. Из этих слов Жозе можно понять, что Лига конференций точно не в приоритете у римлян. Главная задача Ромы в текущем сезоне – как можно лучше выступить в Серии А. Подтвердил этот тезис Моруиньо тем, что назвал фамилии игроков, которые выйдут против Зари. Фамилии тех, кто получает мало игровой практики.

С одной стороны, это хорошая новость для Зари. С другой, даже обыграть игроков ротации и ближайшего резерва Ромы луганчанам будет крайне тяжело.

В минувшие выходные Рома в чемпионате Италии сумела вырвать победу в матче против Дженоа 2:0, чем испортила тренерский дебют Андрея Шевченко. Заря же довольно неожиданно проиграла Львову 1:2.

Напоминаем, что в лазарете у Зари по-прежнему находится Никита Шевченко, там же и Максим Лунев, а Владислав Кочергин продолжает тренироваться со второй командой.

Очень бы хотелось верить, что Заря сумеет осложнить жизнь Роме и увезти очки из Рима. Но давайте будем честны, предпосылок для этого нет абсолютно никаких. Вспоминая поединок в Запорожье, не стоит ничего хорошего ждать и от этого матча.

Ориентировочные составы команд

Рома: Патрисиу – Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Дзаньоло, Дарбу, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарави – Абрахам

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Реис – Назарина – Сайядманеш, Громов, Булеца, Шахаб – Гладкий

Форма команд за последние 10 матчей

История противостояний

Комментарии перед игрой

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Силу Ромы мы оценили еще во время игры в Запорожье. Конечно, наш соперник — явный фаворит, однако если посмотреть на турнирное положение — это придает нам уверенности. Обманул бы, если бы сказал, что не рассчитываем на положительный исход в матче.

Что касается Лунева, то все довольно банально — он травмирован. У нас только начала пополняться лавка для запасных, возвращаются травмированные, но Максим подвернул ногу и не смог полететь с нами.

Завтра мы сыграем на прекрасном стадионе с очень квалифицированным соперником. Гордимся, что можем представлять Украину и Луганск в таком матче".

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо:

"Если мы обыграем Зарю, мы останемся в игре. Если мы проиграем — вылетим. Ничья оставляет судьбу на последний тур. Для нас матч с Зарей — это финал. Сложно играть в Серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь.

Мы потеряли всех левых защитников. В связи с этой неприятной ситуацией мы разработали другую схему, но состав не подходит для такой игры. Игроки будут вынуждены адаптироваться. Мы будем искать баланс и сыграем с Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся позже. Возможно, он сыграет.

Абрахам много работает для команды и очень помогает нам в построении игры, даже в обороне, своим прессингом. Он научился действовать как командный игрок. Рано или поздно он начнет забивать, тогда у него будет все, что необходимо. Однако травмы ограничивают его возможности.

Завтра Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против Зари. Я не жду ничего особенного от Дзаньоло, я жду лучшего от команды — мы должны сделать все, чтобы победить".

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua