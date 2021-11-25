Представляем вашему вниманию результаты третьего по значимости еврокубкового турнира.
Славия - Фейеноорд, twitter.com/Feyenoord
25 ноября 2021, 22:02
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций Фейеноорд на последних минутах сумел вырвать ничью у пражской Славии, а Унион Берлин одержал минимальную победу на выезде над Маккаби Хайфа.
Славия – Фейеноорд 2:2
Голы: Олайинка, 12, Кухта, 66 – 31 Дессерс, 31, 90+3.
Славия: Мандоус, Ба (Траоре, 90), Качараба, Усу, Дорли, Голеш, Станчу, Масопуст (Кухта, 46), Лингр (Экпай, 78), Шранц (Шевчик, 62), Олайинка.
Фейеноорд: Марциано, Педерсен, Траунер, Сенеси (Гертрюйда, 85), Маласиа, Торнстра (Джаханбахш, 78), Эурснес, Тил, Кекчю, Линссен (Дессерс, 19), Синистерра (Нелсон, 85).
Предупреждения: Усу (27), Масопуст (39), Крменчик (39), Шевчик (63), Кухта (69), Маласиа (72), Дессерс (89), Кекчю (89), Качараба (89).
Удаление: Тил (37).
Маккаби Хайфа – Унион Берлин 0:1
Гол: Рюэрсон, 66.
Маккаби Хайфа: Коэн, Гершон, Планич, Голдберг (Леви, 85), Шери, Родригес, Абу-Фани (Аль-Фаз, 61), Меир, Хазиза (Таватха, 70), Донио (Ацили, 61), Давид (Саар, 70).
Унион Берлин: Реннов, Рюэрсон (Йеккель, 86), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Пухач (Гиссельманн, 63), Харагути (Премель, 64), Хедира, Мевальд (Беккер, 64), Крузе, Авонийи (Фогльзаммер, 74).
Предупреждения: Шери (33), Премель (70), Беккер (74), Ацили (76), Баумгартль (90), Аль-Фаз (90).