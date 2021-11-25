Лига конференций

Представляем вашему вниманию результаты третьего по значимости еврокубкового турнира.

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций в матчах группы F Копенгаген разгромил на выезде гибралтарский Линкольн Ред Импс со счетом 4:0, а братиславский Слован сыграл в нулевую ничью с ПАОКом.

Линкольн Ред Импс – Копенгаген 0:4

Голы: Йоуханнессон, Лерагер, 7, Вик, 63, Хейлунд, 73.

Слован Братислава – ПАОК 0:0

Еще в двух матчах этого игрового дня Карабах сыграл вничью с Омонией, а ХИК одержал минимальную победу над Алашкертом.

Карабах – Омония 2:2

Голы: Псалтис 49, (автогол), Патрик, 88 – Дюриш, 43, (пен.), Гомес, 90.

ХИК – Алашкерт 1:0

Гол: Танака, 48.