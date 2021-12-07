Клубы сойдутся в заключительном туре Лиги конференций.
Кшиштов Якубик, getty Images
07 декабря 2021, 12:56
В рамках шестого тура Лиги конференций луганская Заря в Запорожье сыграет против норвежского Буде-Глимта.
Главным арбитром встречи назначен поляк Кшиштов Якубик. Его ассистенты – Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья – Збигнев Добрынин .
На поединке не будет присутствовать система VAR.
Матч Заря - Буде-Глимт состоится 9 декабря в Запорожье, на Славутич-Арене. Начнется матч в 19:45 по киевскому времени.
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