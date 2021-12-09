Завершились два матча Лиги конференций.
ЛАСК
09 декабря 2021, 21:50
В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций австрийский ЛАСК на своем поле обыграл финский ХИК со счетом 3:0.
В первом тайме за ЛАСК голом отметился Хусейн Балич, а во второй половине встречи забили Кейто Накамура и Андреас Грубер.
ЛАСК - ХИК 3:0
Голы: Балич, 41, Накамура, 63, Грубер, 81
В параллельном поединке армянский Алашкерт дома принимал Маккаби из Тель-Авива (1:1).
Счет был открыт на 78 минуте поединка. Больевич откликнулся на передачу от Милинковича и поразил ворота гостей. Но гости усилиями Альмога счет сравняли.
Алашкерт - Маккаби Т-А 1:1
Гол: Больевич, 78 — Альмог, 90