Лига конференций

Завершились два матча Лиги конференций.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций австрийский ЛАСК на своем поле обыграл финский ХИК со счетом 3:0.

В первом тайме за ЛАСК голом отметился Хусейн Балич, а во второй половине встречи забили Кейто Накамура и Андреас Грубер.

ЛАСК - ХИК 3:0

Голы: Балич, 41, Накамура, 63, Грубер, 81

В параллельном поединке армянский Алашкерт дома принимал Маккаби из Тель-Авива (1:1).

Счет был открыт на 78 минуте поединка. Больевич откликнулся на передачу от Милинковича и поразил ворота гостей. Но гости усилиями Альмога счет сравняли.

Алашкерт - Маккаби Т-А 1:1

Гол: Больевич, 78 — Альмог, 90