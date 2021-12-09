Лига конференций

Завершились два матча Лиги конференций.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций бельгийский Гент дома сумел обыграть эстонскую Флору с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в данном противостоянии записал на свой счет Бруно на 51 минуте игры. Что касается украинца Романа Безуса, то он вышел на поле на 70 минуте.

Гент - Флора 1:0

Гол: Бруно, 51

В параллельной игре сербский Партизан дома расписал ничью с кипрским Анортосисом (1:1).

За хозяев голом отметился Милованович на 20 минуте, а Христодулополос на 33 реализовал пенальти, сравняв счет.

Партизан - Анортосис 1:1

Голы: Милованович, 20 - Христодулополос, 33