Завершились два матча Лиги конференций.
Бруно, Гент
09 декабря 2021, 22:05
В рамках шестого тура группового этапа Лиги конференций бельгийский Гент дома сумел обыграть эстонскую Флору с минимальным счетом 1:0.
Единственный мяч в данном противостоянии записал на свой счет Бруно на 51 минуте игры. Что касается украинца Романа Безуса, то он вышел на поле на 70 минуте.
Гент - Флора 1:0
Гол: Бруно, 51
В параллельной игре сербский Партизан дома расписал ничью с кипрским Анортосисом (1:1).
За хозяев голом отметился Милованович на 20 минуте, а Христодулополос на 33 реализовал пенальти, сравняв счет.
Партизан - Анортосис 1:1
Голы: Милованович, 20 - Христодулополос, 33