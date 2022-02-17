Завершились два поединка Лиги конференций.
Фенербахче - Славия Прага, фото https://twitter.com/slavia_eng
17 февраля 2022, 22:14
Славия Прага с Тарасом Качарабой в составе в рамках матча 1/16 финала Лиги конференций отправилась в гости к Фенербахче и добилась победы со счетом 3:2.
Фенербахче — Славия Прага 2:3
Голы: Пелкас, 58, Кадиолу, 83 — Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64
В другом поединке Рапид из Вены принимал на своем поле Витесс и удержал победу со счетом 2:1, доигрывая матч в численном меньшинстве.
Австрийская команда уже к 16 минуте вела в счете в два мяча, на что гости смогли ответить лишь под занавес встречи точным ударом Опенды.
Рапид В — Витесс 2:1
Голы: Дрейф, 1, Грюль, 16 — Опенда, 74