Лига конференций

Завершились два поединка Лиги конференций.

Славия Прага с Тарасом Качарабой в составе в рамках матча 1/16 финала Лиги конференций отправилась в гости к Фенербахче и добилась победы со счетом 3:2.

Фенербахче — Славия Прага 2:3

Голы: Пелкас, 58, Кадиолу, 83 — Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64

В другом поединке Рапид из Вены принимал на своем поле Витесс и удержал победу со счетом 2:1, доигрывая матч в численном меньшинстве.

Австрийская команда уже к 16 минуте вела в счете в два мяча, на что гости смогли ответить лишь под занавес встречи точным ударом Опенды.

Рапид В — Витесс 2:1

Голы: Дрейф, 1, Грюль, 16 — Опенда, 74