Лига конференций

Фахівець дуже не задоволений роботою рефері.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо прокоментував поразку у поєдинку 1/4 фіналу Ліги Конференцій проти Буде-Глімту (1:2).

"Вони забили два голи після стандарту та рикошету. Ми теж багато забиваємо із стандартів, але такі голи добре забивати, а не пропускати. Перший гол був безглуздим. Чесно кажучи, найбільше мене непокоїть травма Манчіні. Це викликає занепокоєння, це спричинено грою на пластиковому газоні.

Ми програли з рахунком 1:2, ми маємо зіграти матч-відповідь на Олімпіко перед нашими вболівальниками, і я без проблем можу сказати, що вважаю нас фаворитами на вихід у півфінал. Я повністю вірю у своїх гравців, у стадіон, у підтримку наших уболівальників. Очевидно, що Буде-Глімт – сильна команда, але я також вірю, що у матчі-відповіді будуть хороший суддя та асистент. Бо сьогодні, вибачте, це жахіття.

Коли ми грали в Римі проти них, у нас було два чисті пенальті, які суддя не побачив, а сьогодні були дві атаки, в яких зафіксували офсайд. Перший тайм завершився безглуздою ситуацією, коли офсайд був зафіксований після вкидання, що показує рівень суддів", — сказав Моуріньо.