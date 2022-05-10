Лига конференций

Легенда римлян прокоментував майбутній фінальний поєдинок турніру.

Легендарний екс-нападник Роми Франческо Тотті висловився щодо майбутнього фіналу Ліги конференецій, в якому його рідний клуб зіграє проти Фейенорду.

Італієць запевнив, що обов'язково підтримає на стадіоні в Албанії.

"Рома дуже давно не грала в фіналі якогось турніру. Нам потрібен цей трофей. Щодо мене, то я обов'язкого поїду до Тірани підтримати хлопців.

В фіналі не має фавориту — це дві великі команди із богатою історією. Обидва колективи грають в цікавий футбол, нас очікує веселий матч", — розповів Тотті для Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, що матч Рома — Фейенорд відбудеться 25 травня о 22:00 за київським часом.

Зустріч пройде на стадіоні Арені Комбетаре в Тірані.