Лига конференций

Футболіст зможе прийняти участь в надважливому для команди матчі.

Атакувальний півзахісник Роми Генріх Мхітарян зможе зіграти у фіналі Ліги конференцій проти Фейенорду.

Футболіст повернувся до загальної групи футболістів після невеличкого ушкодження та вже провів перше тренування, повідомляє Sky Italia.

Жозе Моуріньо ще не вирішив, чи зіграє Мхітарян з перших хвилин матчу, але точно відомо, що вірменський хавбек з'явиться на полі.

В поточному сезоні на рахунку виконавця 42 матчі у футболці Роми, в яких він забив п'ять м'ячів та віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що матч Рома — Фейенорд відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.