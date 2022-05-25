Лига конференций

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

У рамках фінального поєдинку поточного розіграшу Ліги конференцій Рома зіграє на Ейр Албанія Стедіум проти Фейєнорда.

Рома — Феєнорд

Середа, 25 травня, 22:00. Стадіон Ейр Албанія, Тірана. Головний арбітр зустрічі – Іштван Ковач (Румунія).

Рома підходить до поєдинку відразу після завершення внутрішньої першості в Італії. Команда Жозе Моуріньо не змогла кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, але забезпечила собі Лігу Європи наступного сезону, посівши шосте місце. Римляни в заключному турі розгромили в гостях Торіно з рахунком 3:0, продемонструвавши, що перебувають у непоганій формі.

Рома розпочала свій шлях до плей-офф Ліги конференцій зі стадії 1/8 фіналу, де помстилася Буде-Глімт за ганебну поразку на груповому етапі. Далі римляни не без проблем пройшли нідерландський Вітес, а вже у півфіналі зустрічалися з грізним Лестером – справді рівносильним суперником за статусом. Команда Моуріньйо пройшла за сумою двох зустрічей.

Феєнорд, у свою чергу, фінішував третім у чемпіонаті Нідерландів, а тому зіграє у Лізі Європи наступного сезону. Команда Арне Слота поступилася у заключному турі чемпіонату Твенте з рахунком 1:2. Потрібно відзначити, що поєдинок відбувся ще 15 травня, а тому часу на підготовку у Феєнорда було більше.

Фейєнорд теж стартував у стадії плей-офф з 1/8, де на команду чекали два матчі-трилери проти Партизана. На стадії 1/4 нідерландська команда пройшла Славію П, яка традиційно потужно виступає у єврокубках. У півфіналі ж Феєнорд протистояв французькому Марселю і зміг зберегти перевагу після першого матчу.

Зазначимо, що тренерський штаб римлян, можливо, не зможе розраховувати на Генріха Мхітаряна. У номінальних гостей має проблеми основний голкіпер Бейлов.

Зазначимо, що дані команди зустрічалися у Лізі Європи у 2015 році. Тоді Рома зіграла внічию на своєму полі, а на виїзді досягла перемоги з рахунком 2:1.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Залевські — Пеллегріні — Дзаньоло, Абрахам

Феєнорд: Марсіано – Гертрейда, Траунер, Сенезі, Маласіа – Тоорнстра, Аурснес, Тіл – Нельсон, Дессерс, Сіністерра

Під питанням: Мхітарян — Кокчу, Бейлов

Тренери кажуть:

Жозе Моуріньо, Рома:

"Все треба оцінювати як частину процесу. Завтрашній матч — справа гравців, тренери тут дивляться з боку. Тренерська робота закінчена. Це останній матч сезону.

Це – фінал. Нічого іншого в голові до завтрашнього дня в мене не буде. Цей фінал для мене наче перший. Ніщо у цьому плані не змінилося”.

Арне Слот, Феєнорд

"Ми знаємо, чого чекати, але всяке буває. Іноді тренер суперника готує якийсь сюрприз. Ми переглянули багато матчів Роми, тож, сподіваюся, ґрунтовно підготувалися до матчу. Як я щойно сказав голландській пресі, навіть якщо суперник підготує сюрприз, цього сезону ми провели 55 матчів, тож не думаю, що нас можна чимось здивувати".