Лига конференций

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фінальної зустрічі Ліги конференцій.

У фіналі першого в історії розграшу Ліги конференцій на нас чекає поєдинок між італійською Ромою та нідерландським Феєнордом.

У прямому ефірі гру покаже телеканал Megogo Футбол 1, а за текстовою онлайн-трансляцією ви можете стежити на Football.ua.

Щоб дійти до фіналу Ліги конференцій, у раундах плей-офф Рома виявилася сильнішою за Вітесс, Буде-Глімт та Лестер. На шляху до фіналу Феєнорд здолав таких опонентів, як Партизан, Віллем ІІ та Марсель.



Коментарі перед матчем

Жозе Моуріньо, Рома

"Все треба оцінювати як частину процесу. Завтрашній матч — справа гравців, тренери тут дивляться з боку. Тренерська робота закінчена. Це останній матч сезону.

Це – фінал. Нічого іншого в голові до завтрашнього дня в мене не буде. Цей фінал для мене наче перший. Ніщо у цьому плані не змінилося”.

Арне Слот, Феєнорд

"Ми знаємо, чого чекати, але всяке буває. Іноді тренер суперника готує якийсь сюрприз. Ми переглянули багато матчів Роми, тож, сподіваюся, ґрунтовно підготувалися до матчу. Як я щойно сказав голландській пресі, навіть якщо суперник підготує сюрприз, цього сезону ми провели 55 матчів, тож не думаю, що нас можна чимось здивувати".

Нагадаємо, матч Рома — Феєнорд відбудеться сьогодні, 25 травня, о 22:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.