Лига конференций

Форвард Фейенорду висловився напередодні вирішального матчу Ліги конференцій.

В фінальному матчі Ліги конференцій Фейенорд зустрінеться із Ромою.

Форвард нідерландського клубу Сіріль Дессер висловився напередодні зустрічі, зробивши увагу на силі свого клубу.

"Дуже чекую на цей матч. Для нас це матч життя, адже вище фіналу лише перемога в ньому. Команда впевнена у своїх силах та нас не лякає ім'я Роми. Коли ми в нашій найкращій формі, то можему виграти в будь-кого.

Команда добре підготувалась та ми знаємо, чого очікувати від суперника. Треба все правильно зробити та повністю віддатись на полі. Тоді все буде як найкраще", — наводить слова футболіста офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Феєнорд.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.