Лига конференций

Наставник Фейєнорду прокоментував поразку команди в фіналі Ліги конференцій.

Головний тренер Фейєнорду Арне Слот висловився щодо поразки своєї команди в фінальному матчі першого в історії розіграшу Ліги конференцій (0:1).

Фахівець вважає, що італійські команди захищаються так, що в матчах проти них досить складно створювати безліч гольових моментів.

"Матч розпочався дуже добре для нас, на відміну від Роми, але ми не могли створити момент. Коли суперник забив, то нам стало вкрай складно. Вони отримали велику перевагу.

Дуже неприємно пройти такий шлях та поступитись у фіналі. Колись ми обігрували команди Моуріньо, але цього разу не той випадок.

Складно створювати достатню кількість моментів в матчах проти італійських команд. Я не пишаюсь цим матчем, адже відчуваю глибоке розчарування. Ми дуже хотіли привезти цей кубок до Роттердаму", — наводить слова Слота Calciomercato.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голу та огляд матчу Рома — Фейєнорд.