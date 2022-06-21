Рішення зумовлене війною в Україні.
фото ворскла полтава
21 червня 2022, 19:12
В другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська Ворскла зустрінеться зі шведським АІКом.
Після цього український та шведський клуби виступили зі спільним зверненням до Шведського футбольного союзу з проханням провести обидва поєдинки, 21-го та 27 липня, у Стокгольмі — на стадіонах Стокгольм Арена та Френдс Арена відповідно.
Це рішення зумовлене, передусім, бойовими діями на території Україні. Жодна людина не зможе гарантувати, що під-час матчу жодна фашиська ракета не прилетить на будь-який стадіон.
ШФС у листі на адресу УАФ дав свою згоду на пропозицію.
Раніше свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів дізналось Динамо.