Лига конференций

Рішення зумовлене війною в Україні.

В другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська Ворскла зустрінеться зі шведським АІКом.

Після цього український та шведський клуби виступили зі спільним зверненням до Шведського футбольного союзу з проханням провести обидва поєдинки, 21-го та 27 липня, у Стокгольмі — на стадіонах Стокгольм Арена та Френдс Арена відповідно. ​

Це рішення зумовлене, передусім, бойовими діями на території Україні. Жодна людина не зможе гарантувати, що під-час матчу жодна фашиська ракета не прилетить на будь-який стадіон.

ШФС у листі на адресу УАФ дав свою згоду на пропозицію.

Раніше свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів дізналось Динамо.