Лига конференций

Суперником полтавського клубу стане шведський АІК.

У рамках другого раунду відбору до групового етапу Ліги конференцій полтавська Ворскла зустрінеться зі шведським АІК.

Прес-служба "зелено-білих" опублікувала інформацію щодо того, де транслюватиметься це протистояння на території України.

Так, матч безкоштовно покаже офіційний YouTube-канал Ворскли, а також YouTube-канали Espreso TV та Футбольний формат.

Нагадаємо, перша зустріч між Ворсклою та АІК відбудеться 21 липня о 19:00, а матч-відповідь запланований на 27 липня о 19:00. Обидва поєдинки пройдуть у Стокгольмі.