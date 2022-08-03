Ліга конференцій

Закінчились чотири гри кваліфікації.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій закінчились чотири протистояння.

Данський Віборг вдома не залишив шансів Б36, здолавши суперника з рахунком 3:0.

У першому таймі господарі реалізували 11-метровий, а на початку другого забили ще два голи супернику.

Віборг (Данія) — Б36 (Фарерські острови) 3:0

Голи: Єнсен, 21, Леманс, 48, Ндіон, 52

ФК Рига у Латвії розписала мирову нічию у грі проти португальського Жил Вісенте (1:1).

Команди обмінялись голами у кожному із таймі. Господарі забили першими на 18, а гості відповіли на 63.

У складі Риги у основі вийшов лише один українець — Юрій Вакулко. Владлен Юрченко та Олександр Філіппов не увійшли у заявку на гру.

Рига (Латвія) — Жил Вісенте (Португалія) 1:1

Голи: Ауреліо, 18 — Боселлі, 63

Вольфсберг, незважаючи на повну перевагу над мальтійською Гзірою, не зміг переграти суперника.

16 ударів та 7 у створ воріт андердога не принесли результату австрійському колективу — 0:0.

Вольфсберг (Австрія) — Гзіра (Мальта) 0:0

В останньому поєдинку дня Дунайська Стреда вдома приймала Стяуа.

Бухарестській команді перемогу приніс футболіст, який дуже відомий за своїми вступами в УПЛ — колишній центрбек Десни та Ворскли Йоонас Тамм.

Дунайська Стреда (Словаччина) — Стяуа (Румунія) 0:1

Гол: Тамм, 69

Вилучення: Кружляк, 68