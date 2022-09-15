Завершилася низка матчів третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фото: twitter.com/acffiorentina
15 вересня 2022, 23:39
Фіорентина на виїзді поступилася Башакшехіру, Кельн упорався зі Словацько, Вільярреал здолав Хапоель Беер-Шева та інші матчі.
Башакшехір - Фіорентина 3:0
Голи: Гюрлер, 57, 71, Траоре, 90.
Кельн - Словацько 4:2
Голи: Адамян, 11, Дітц, 42, Любічіч, 65 (з пенальті), 74 - Калабішка, 49, Петржела, 52.
Лех - Аустрія 4:1
Голи: Ісхак, 27, Скурась, 64, Вельда, 76, 90 — Браунедер, 29.
Партизан — Ніцца 1:1
Голи: Діабате, 60 — Браєн, 2.
РФШ — Гартс 0:2
Голи: Шенкленд, 43 (з пенальті), Форрест, 90.
Сількеборг — Вест Гем 2:3
Голи: Куск, 5, Тенгстедт, 75 – Лансіні, 13 (з пенальті), Скамака, 25, Доусон, 38.
Стяуа — Андерлехт 0:0
Хапоель Беєр-Шева — Вільярреал 1:2
Голи: Хатуель, 63 – Моралес, 28 (з пенальті), Баена, 67.