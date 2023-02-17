Ліга конференцій

Завершились три поєдинки єврокубквого турніру.

В рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги конференцій Лаціо приймав на своєму полі ЧФР Клуж та в меншості здобув мінімальну перемогу.

В іншому матчі Лудогорець грав на своєму полі проти Андерлехта та переграв супротивника завдяки точному удару Ігора.

Партизан, своєю чергою, грав на виїзді проти Шерифа та виграв, хоч й грав з 50 хвилини в меншості.

Лаціо — Клуж 1:0

Гол: Іммобіле, 45+4

Лудогорець — Андерлехт 1:0

Гол: Ігор, 9

Шеріф — Партізан 0:1

Гол: Гомес, 45