Завершились три поєдинки єврокубквого турніру.
Лаціо - Клуж, getty images
17 лютого 2023, 00:17
В рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги конференцій Лаціо приймав на своєму полі ЧФР Клуж та в меншості здобув мінімальну перемогу.
В іншому матчі Лудогорець грав на своєму полі проти Андерлехта та переграв супротивника завдяки точному удару Ігора.
Партизан, своєю чергою, грав на виїзді проти Шерифа та виграв, хоч й грав з 50 хвилини в меншості.
Лаціо — Клуж 1:0
Гол: Іммобіле, 45+4
Лудогорець — Андерлехт 1:0
Гол: Ігор, 9
Шеріф — Партізан 0:1
Гол: Гомес, 45