Команда Девіда Моєса перевернула хід гри в другому таймі.
Вест Гем - АЗ, getty images
11 травня 2023, 23:56
Вест Гем в рамках першого півфінального матчу Ліги конференцій приймав на своєму полі АЗ з Алкмара та здобув вольову перемогу.
Лондонці пропустили під завісу першої половини гри після точного удару Райндерса, втім в середині другого тайму Бенрахма встановив паритет.
Вже згодом Антоніо забив ще раз та приніс своїй команді переможний результат.
Вест Гем — АЗ 2:1
Голи: Бенрахма, 67, Антоніо, 76 — Райндерс, 42
Вест Гем: Ареоля – Керер, Зума, Агер, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90) – Антоніо (Інгз 80)
АЗ: Раян – де Віт, Хатцидіакос, Беукема, Сугавара – Райндерс, Класі – ван Бредероде (Михайлович 80), Мейнанс, Одгор (Майкель 69) – Павлідіс