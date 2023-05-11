Ліга конференцій

Команда Девіда Моєса перевернула хід гри в другому таймі.

Вест Гем в рамках першого півфінального матчу Ліги конференцій приймав на своєму полі АЗ з Алкмара та здобув вольову перемогу.

Лондонці пропустили під завісу першої половини гри після точного удару Райндерса, втім в середині другого тайму Бенрахма встановив паритет.

Вже згодом Антоніо забив ще раз та приніс своїй команді переможний результат.

Вест Гем — АЗ 2:1

Голи: Бенрахма, 67, Антоніо, 76 — Райндерс, 42

Вест Гем: Ареоля – Керер, Зума, Агер, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90) – Антоніо (Інгз 80)

АЗ: Раян – де Віт, Хатцидіакос, Беукема, Сугавара – Райндерс, Класі – ван Бредероде (Михайлович 80), Мейнанс, Одгор (Майкель 69) – Павлідіс