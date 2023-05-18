Ліга конференцій

Лондонська команда зіграє у фіналі третього за значимістю єврокубкового трофею.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій Вест Гем відправився на виїзд до АЗ Алкмару.

Підопічні Девіда Моєса повторно обіграли нідерландський колектив та вирушили до фіналу третього за значимістю єврокубкового трофею.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою Вест Гема 2:1.

АЗ Алкмар – Вест Гем 0:1

Гол: Форнальс, 90+4.

АЗ Алкмар: Раян – Сугавара, Бейкема, Хацідіакос, Керкез (М. Де Віт 85) – Райндрес, Мейнанс (Д. Де Віт 70), Класі – Ван Бредероде (Лагдо 78), Павлідіс, Карлсон.

Вест Гем: Ареоля – Керер, Агерд, Зума, Керссвелл – Соучек, Райс, Пакета – Боуен, Антоніо (Інгз 84), Бенрахма (Форнальс 75).

Попередження: Соучек, Керер.