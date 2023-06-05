Ліга конференцій

На даний момент ситуація виглядає відповідним чином.

Динамо наступного сезону проводитиме єврокубкові матчі у Румунії, повідомляє польський журналіст Петро Слонка.

За його інформацією, найімовірніший варіант – стадіон Рапіда у Бухаресті.

Повідомляється, що Динамо вже надало запит до УЄФА, щоб отримати відповідний дозвіл.

Нагадаємо, що київський клуб за підсумками сезону в українській Прем'єр-лізі посів четверте місце та розпочне виступи з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

У сезоні-2022/23 Динамо проводило єврокубкові поєдинки у Польщі.