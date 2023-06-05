На даний момент ситуація виглядає відповідним чином.
Фото: ФК Динамо
05 червня 2023, 18:59
Динамо наступного сезону проводитиме єврокубкові матчі у Румунії, повідомляє польський журналіст Петро Слонка.
За його інформацією, найімовірніший варіант – стадіон Рапіда у Бухаресті.
Повідомляється, що Динамо вже надало запит до УЄФА, щоб отримати відповідний дозвіл.
Нагадаємо, що київський клуб за підсумками сезону в українській Прем'єр-лізі посів четверте місце та розпочне виступи з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
У сезоні-2022/23 Динамо проводило єврокубкові поєдинки у Польщі.