Ліга конференцій
17 серпня 2023, 22:55
Дніпро-1 витягнув нічию проти Славії, але продовжить виступи у відборі Ліги конференцій
Важкий матч-відповідь проти недостатньо вмотивованого суперника завершився голами у ворота обох команд.
Дніпро-1 — Славія, фото СК Дніпро-1
17 серпня 2023, 22:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Славія 1:1 (перший матч — 0:3)
Голи: Рубчинський, 45+2 — Юречка, 52
Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Сарапій, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Горбунов (Білл, 65) — Філіппов (Ківінда, 65).
Славія: Коларж — Масопуст (Доудера, 70), Усу, Голеш, Провод — Шевчик, Дорлі (Громада, 85) — Шранц (Влчек, 70), Зафейріс, Юречка (Юрасек, 85) — ван Бурен (Хитіл, 75).
Попередження: Гуцуляк, Бабенко