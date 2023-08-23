Дніпро-1 із двома вилученнями втримав нічию в першій грі проти Спартака Трнава.  

Команда Валерія Городова змогла витиснути досяжний максимум із дуже важкого протистояння. 

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спартак Трнава — Дніпро-1 у першому матчі плей-оф Ліги конференцій:

Спартак Трнава — Дніпро-1 1:1
Голи: Офорі, 56 — Піхальонок, 67 (пен.)

Спартак Трнава: Такач — Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович — Буката (Осені, 46), Зелькович, Прохазка (Штефаник, 46) — Офорі, Джурічин (Рістовські, 46), Даніел.

Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець —— Лєднєв (Філіппов, 71), Піхальонок (Горін, 87), Рубчинський (Когут, 59), Горбунов (Каплієнко, 59) — Гуцуляк.

Попередження: Даніел, Буката, Офорі, Осені — Сваток, Рубчинський, Когут

На 9-й хвилині був вилучений Едуард Сарапій (Дніпро-1) (грубе порушення).

На 88-й хвилині був вилучений Ігор Когут (Дніпро-1) (друге попередження).