Дивіться відео найкращих моментів першого матчу раунду плей-оф Ліги конференцій, що відбувся 23 серпня 2023 року, 19:30.
Спартак Трнава - Дніпро-1 - Сайт Клубу
23 серпня 2023, 22:56
Дніпро-1 із двома вилученнями втримав нічию в першій грі проти Спартака Трнава.
Команда Валерія Городова змогла витиснути досяжний максимум із дуже важкого протистояння.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спартак Трнава — Дніпро-1 у першому матчі плей-оф Ліги конференцій:
Спартак Трнава — Дніпро-1 1:1
Голи: Офорі, 56 — Піхальонок, 67 (пен.)
Спартак Трнава: Такач — Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович — Буката (Осені, 46), Зелькович, Прохазка (Штефаник, 46) — Офорі, Джурічин (Рістовські, 46), Даніел.
Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець —— Лєднєв (Філіппов, 71), Піхальонок (Горін, 87), Рубчинський (Когут, 59), Горбунов (Каплієнко, 59) — Гуцуляк.
Попередження: Даніел, Буката, Офорі, Осені — Сваток, Рубчинський, Когут
На 9-й хвилині був вилучений Едуард Сарапій (Дніпро-1) (грубе порушення).
На 88-й хвилині був вилучений Ігор Когут (Дніпро-1) (друге попередження).