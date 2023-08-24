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Динамо Київ — Бешикташ 2:3
Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40 (пен.), Коллі, 62, Зайнутдінов, 90+4

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Волошин (Діалло, 75) — Буяльський (Царенко, 89) — Ванат.

Бешикташ: Гюнок — Росьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджіахметович, Фернандеш — Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64).

Попередження: Дубінчак — Росьє, Хаджиахметович.