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Динамо Київ прикро впустило позитивний результат першої гри проти Бешикташа

Команда Мірчі Луческу провела чи не найкращий матч початку сезону в плані дій в атаці, але гра в обороні знову бажала кращого.

Динамо Київ — Бешикташ, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Бешикташ 2:3

Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40 (пен.), Коллі, 62, Зайнутдінов, 90+4



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Волошин (Діалло, 75) — Буяльський (Царенко, 89) — Ванат.



Бешикташ: Гюнок — Росьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджіахметович, Фернандеш — Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64).



Попередження: Дубінчак — Росьє, Хаджиахметович.