Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого матчу плей-оф Ліги Конференцій УЄФА, який відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 21:00.

У рамках матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між собою зіграють турецький Бешикташ і київське Динамо. У першій грі "орли" вирвали перемогу – 3:2.

Бешикташ — Динамо Київ

Четвер, 31 серпня, 21:00. Бешикташ Парк, Істанбул (Туреччина). Головний арбітр – Жоау Пінейру (Португалія). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Турецька команда більш-менш вдало розпочала свій сезон у чемпіонаті, а в єврокубках йде переможною ходьбою по всіх суперниках, включаючи киян. До "біло-синіх" турки обіграли албанську Тирану та азербайджанський Нефтчі.

У першій грі була рівна гра до першого голу з пенальті для "орлів", після чого турецька команда мала перевагу. Було видно, що команда Шенола Гюнеша не боїться киян і з великою мотивацією атакує ворота суперника, продовжуючи виконувати тренерські вказівки наставника, який має вражаючу статистику на чолі "орлів". З жовтня минулого року підопічні Гюнеша програли лише у двох матчах із 35 у всіх турнірах.

До того ж Бешикташ повністю зосередився на єврокубках, що каже перенесення матчу чемпіонату проти Адани Демірспор, що дало змогу перепочити гравцям перед важливою зустріччю, в якій головною метою є "не програти", хоча за словами Гюнеша, турки намагатимуться закріпити результат дуелі ще однією перемогою.

Що стосується кадрової ситуації, то у лазареті "орлів" чотири захисники — Емрекан Узунхан, Деніел Амарті, Талха Сануч та Артур Масуаку. У той же час повернулися вінгер Рашид Геззаль та форвард Дженк Тосун.

Київське Динамо, як ми вже багато разів обговорювали, продовжує боротися зі своїми проблемами минулого сезону — це дитячі помилки в обороні і маленька ротація, яка не дозволяє киянам відпочити, що в черговий раз дає привід говорити про довгі переїзди та перельоти...

У першій грі, кияни напрочуд багатьом, показали гідну гру в першому таймі до пропущеного м'яча з пенальті. Але й потім були гарні проблиски, які подарували надію — "біло-сині" двічі відігравалися, але зрештою поступилися через низку невдалих обставин наприкінці зустрічі.

Як і під час минулої єврокубкової дуелі, команда Мірчі Луческу готувалася до матчу-відповіді проти турків у столиці Румунії — Бухаресті. Перший день футболісти відпочивали, після чого за два дні до гри провели ранкове тренування та вирушили до Стамбула. При цьому, як і у турків, гра в чемпіонаті (проти Вереса) була перенесена.

Щодо кадрів, то у Динамо точно не зіграє вінгер Андрій Ярмоленко, у якого травма внутрішньої бічної зв'язки коліна. Тим часом до основної групи напередодні зустрічі повернулися півзахисники Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський, які пропустили перший матч через травми.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди провели 11 матчів, з яких "біло-сині" виграли шість, а турки — три. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 26:9 на користь киян.

Орієнтовні склади команд:

Бешикташ: Гюнок — Мераш, Коллі, Уйсал, Росьє — Фернандеш, Хаджіахметович, Учан — Мулека, Рашица, Абубакар.

Динамо Київ: Бущан — Дубінчак, Попов, Сирота, Тимчик — Шапаренко, Сидорчук — Волошин, Буяльський, Караваєв — Ванат.

Цікаві факти:

- Динамо програло три з останніх чотирьох матчів у різних турнірах, за винятком перемоги над Арісом;

- З початку року підопічні Гюнеша не програють у 11 домашніх матчах, здобувши перемоги у восьми зустрічах.