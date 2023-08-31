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Динамо Київ завершило виступи в єврокубках другою поразкою від Бешикташу

Колектив Мірчі Луческу нічого не зміг протиставити іменитому турецькому опоненту на чужому полі.

Бешикташ — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бешикташ — Динамо Київ 1:0 (перший матч – 3:2)

Гол: Абубакар, 53



Бешикташ: Гюнок — Росьє, Уйсал, Коллі, Булут — Учан (Окслейд-Чемберлен, 88), Хаджіахметович, Фернандеш — Рашица (Зайнутдінов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 75).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Беніто, 89), Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Волошин (Діалло, 77) — Буяльський — Ванат.



Попередження: Булут, Коллі, Абубакар, Росьє, Мулека, Учан — Шапаренко, Сидорчук, Попов