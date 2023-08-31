Ліга конференцій
31 серпня 2023, 22:54
Динамо Київ завершило виступи в єврокубках другою поразкою від Бешикташу
Колектив Мірчі Луческу нічого не зміг протиставити іменитому турецькому опоненту на чужому полі.
Бешикташ — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
31 серпня 2023, 22:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бешикташ — Динамо Київ 1:0 (перший матч – 3:2)
Гол: Абубакар, 53
Бешикташ: Гюнок — Росьє, Уйсал, Коллі, Булут — Учан (Окслейд-Чемберлен, 88), Хаджіахметович, Фернандеш — Рашица (Зайнутдінов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 75).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Беніто, 89), Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Волошин (Діалло, 77) — Буяльський — Ванат.
Попередження: Булут, Коллі, Абубакар, Росьє, Мулека, Учан — Шапаренко, Сидорчук, Попов