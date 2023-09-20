Підопічні екстренера Шахтаря очікувано здобули 3 очки.
Паулу Фонсека, фото Лілль
20 вересня 2023, 19:32
Французький Лілль та словенська Олімпія відкривали новий сезон Ліги конференцій. Господарі двічі відзначилися у кінці таймів і здобули перемогу.
Ближче до перерви канадець Джонатан Девід отримав шанс відкрити рахунок у матчі, так як арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Талановитий нападник не схибив з позначки і Лілль здобув мінімальну перемогу у першій половині зустрічі.
Подвоїти свою перевагу французи зуміли лише у доданий час. Відзначився турецький півзахисник Юссуф Язиджи.
Лілль — Олімпія (Любляна) 2:0
Голи: Девід, 43 (пенальті), Язиджи, 90+4
Попередження: Гомес, 53 — Педру, 35, Елснік, 39
Лілль: Шевальє — Сантуш, Діакіте, Умтіті, Гудмундссон — Жегрова, Гомес, Кавалейру, Гаральдссон — Девід
Олімпія: Відовшек — Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Фернандеш — Доффо, Елснік, Посавец — Мотика, Брістрич, Педру