Ліга конференцій

Підопічні екстренера Шахтаря очікувано здобули 3 очки.

Французький Лілль та словенська Олімпія відкривали новий сезон Ліги конференцій. Господарі двічі відзначилися у кінці таймів і здобули перемогу.

Ближче до перерви канадець Джонатан Девід отримав шанс відкрити рахунок у матчі, так як арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Талановитий нападник не схибив з позначки і Лілль здобув мінімальну перемогу у першій половині зустрічі.

Подвоїти свою перевагу французи зуміли лише у доданий час. Відзначився турецький півзахисник Юссуф Язиджи.

Лілль — Олімпія (Любляна) 2:0

Голи: Девід, 43 (пенальті), Язиджи, 90+4

Попередження: Гомес, 53 — Педру, 35, Елснік, 39

Лілль: Шевальє — Сантуш, Діакіте, Умтіті, Гудмундссон — Жегрова, Гомес, Кавалейру, Гаральдссон — Девід

Олімпія: Відовшек — Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Фернандеш — Доффо, Елснік, Посавец — Мотика, Брістрич, Педру