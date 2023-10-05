Ліга конференцій

Відбулися матчі чергового туру третього за значимістю єврокубкового турніру.

У рамках другого туру Ліги конференцій Астана на своєму полі приймала Вікторію Пльзень.

Гості зуміли здолати господарів, відправивши до їхніх воріт два голи. Казахстанський клуб зумів забити лише один раз.

Астана — Вікторія Пльзень 1:2

Голи: Томасов, 51 – Хорий, 54, Копіц, 56.

У паралельному матчі Балкані Теранде приймав Динамо Загреб. Господарі неочікувано здолали гостей у два голи.

Балкані Теранде — Динамо Загреб 2:0

Голи: Крієзіу, 44, Хаміді, 83.