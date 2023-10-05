Відбулися матчі чергового туру третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фото: twitter.com/fc_astana
05 жовтня 2023, 21:59
У рамках другого туру Ліги конференцій Астана на своєму полі приймала Вікторію Пльзень.
Гості зуміли здолати господарів, відправивши до їхніх воріт два голи. Казахстанський клуб зумів забити лише один раз.
Астана — Вікторія Пльзень 1:2
Голи: Томасов, 51 – Хорий, 54, Копіц, 56.
У паралельному матчі Балкані Теранде приймав Динамо Загреб. Господарі неочікувано здолали гостей у два голи.
Балкані Теранде — Динамо Загреб 2:0
Голи: Крієзіу, 44, Хаміді, 83.