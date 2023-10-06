Відбулися матчі чергового туру третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фіорентина - Ференцварош - Getty Images
06 жовтня 2023, 00:27
В рамках другого туру групового етапу третього за силою єврокубка в групі F відбулись дві зустрічі.
Фіорентина зуміла відігратися вдома з 0:2 у матчі проти Ференцвароша, вдруге зігравши внічию у цій групі.
Генк переграв Чукарічкі у виїзному поєдинку, Джозеф Пейнтсіл зробив 1+1.
Фіорентина — Ференцварош — 2:2
Голи: Барак, 66, Іконе, 90 — Варга, 25, Сіссе, 50
Чукарічкі — Генк — 0:2
Голи: Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21