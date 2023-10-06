В рамках другого туру групового етапу третього за силою єврокубка в групі F відбулись дві зустрічі. 

Фіорентина зуміла відігратися вдома з 0:2 у матчі проти Ференцвароша, вдруге зігравши внічию у цій групі. 

Генк переграв Чукарічкі у виїзному поєдинку, Джозеф Пейнтсіл зробив 1+1. 

Група F
1 Ференцварош Ференцварош 2 4
2 Генк Генк 2 4
3 Фіорентина Фіорентина 2 2
4 Чукарічкі Чукарічкі 2 0

 

Фіорентина — Ференцварош — 2:2 
Голи: Барак, 66, Іконе, 90 — Варга, 25, Сіссе, 50 

Чукарічкі — Генк — 0:2 
Голи: Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21 