Ліга конференцій

Відбулися матчі чергового туру третього за значимістю єврокубкового турніру.

В рамках другого туру групового етапу третього за силою єврокубка в групі F відбулись дві зустрічі.

Фіорентина зуміла відігратися вдома з 0:2 у матчі проти Ференцвароша, вдруге зігравши внічию у цій групі.

Генк переграв Чукарічкі у виїзному поєдинку, Джозеф Пейнтсіл зробив 1+1.

Група F 1 Ференцварош 2 4 2 Генк 2 4 3 Фіорентина 2 2 4 Чукарічкі 2 0

Фіорентина — Ференцварош — 2:2

Голи: Барак, 66, Іконе, 90 — Варга, 25, Сіссе, 50

Чукарічкі — Генк — 0:2

Голи: Хейнен, 10, Пейнтсіл, 21