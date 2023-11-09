Завершилися два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі F угорський Ференцварош приймав бельгійський Генк, а італійська Фіорентина гостювала у сербського клубу Чукарічкі.
Угорці та бельгійці вдруге поділили очки, але цього разу відзначившись голами.
Ференцварош — Генк 1:1
Голи: Пешич, 48 — Муньйос, 62
"Фіалки" мінімально впорались зі своїм суперником завдяки реалізованому Нзолою пенальті.
Чукарічкі — Фіорентина 0:1
Гол: Нзола, 8 (пен.)
Фіорентина: Крістенсен — П'єроцці, Міленкович, Раньєрі, Бірагі (Парізі, 55) — Бонавентура, Лопез, Дункан (Мандрагора, 55, Артур, 84) — Іконе (Брекало, 55), Нзола (Куаме, 72), Соттіль