Ліга конференцій

Нігерієць вразив своєю грою.

Нападник бельгійського Генту Гіфт Орбан виграв звання найкращого футболіста четвертого туру Ліги конференцій. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

21-річний нігерієць оформив хет-трик у ворота ісландського Брєйдабліка (3:2).

У голосуванні, Орбан випередив нападника Буде-Глімт Фаріса Мумбан'я, півзахисника Маккабі Тель-Авів Дора Перетца та гравця Брєйдабліка Джейсона-Даді Сванторссона.

Зауважимо, що три з чотирьох футболістів номінованих на цю нагороду виступають за команди з групи B, в якій змагається луганська Зоря.