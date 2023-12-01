Ліга конференцій

Завершилися ще два поєдинки п'ятого туру Ліги конференцій.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій у групі F, Фіорентина на Артеміо Франкі приймала бельгійський Генк, а сербські Чукарічкі протистояли угорському Ференцварошу.

Команда Віченцо Італьяно на характері перемогає бельгійський Генк (2:1) та виходить з групи.

Фіорентина (Італія) — Генк (Бельгія) 2:1

Голи: Кварта 45+4, Гонсалес 79 (пен.) — Каємбе 45

Ференцварош завдяки голу на 90+8 хвилині здобуває надважкі три пункти в матчі проти Чукарічкі.

Чукарічкі (Сербія) — Ференцварош (Угорщина) 1:2

Голи: Аджич 11 — Захаріасссен 84, Пешич 90+8