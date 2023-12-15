Ліга конференцій

Відбулися заключні матчі групової стадії Ліги конференцій.

Завершилися матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті С.

У першій грі Вікторія Пльзень обіграла Астану з рахунком 3:0, вигравши свій шостий матч у групі з різницею м'ячів 9:1. У складі чеського клубу забивали Влканова та Москера, який оформив дубль.

Вікторія Пльзень — Астана 3:0

Голи: Влканова, 58, Москера, 67, 82.

У другій зустрічі "Динамо" Загреб розібралося з Балкані з рахунком 3:0. Перемогу хорватській команді та другу путівку до плей-оф принесли голи у виконанні Перича та Петковича, який оформив дубль.

Динамо Загреб — Балкані 3:0

Голи: Перич, 69, Петкович, 72, 77 (з пенальті).