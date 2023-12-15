Відбулися заключні матчі групової стадії Ліги конференцій.
Вікторія Пльзень - Астана, fcviktoria.cz
15 грудня 2023, 00:23
Завершилися матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті С.
У першій грі Вікторія Пльзень обіграла Астану з рахунком 3:0, вигравши свій шостий матч у групі з різницею м'ячів 9:1. У складі чеського клубу забивали Влканова та Москера, який оформив дубль.
Вікторія Пльзень — Астана 3:0
Голи: Влканова, 58, Москера, 67, 82.
У другій зустрічі "Динамо" Загреб розібралося з Балкані з рахунком 3:0. Перемогу хорватській команді та другу путівку до плей-оф принесли голи у виконанні Перича та Петковича, який оформив дубль.
Динамо Загреб — Балкані 3:0
Голи: Перич, 69, Петкович, 72, 77 (з пенальті).