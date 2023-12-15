Ліга конференцій

Відбулися заключні матчі групової стадії Ліги конференцій.

Завершилися матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті А.

У першій грі Лілль на своєму полі розібрався з Клаксвіком з рахунком 3:0. Перемогу французам та перше місце у групі принесли голи у виконанні Язіджи, Гомеса та Жегрова.

Лілль — Клаксвік 3:0

Голи: Язиджи, 29, Гомес, 87, Жегрова, 90+6 (з пенальті).

У другій зустрічі чеський Слован поступився Олімпії Любляні з рахунком 1:2, але все ж таки вийшов у плей-оф з другого місця в групі. Перемогу словацькій команді забезпечили забиті м'ячі Швайзера, який оформив дубль. У складі чехів єдиний гол забив Блекман.

Слован — Олімпія Любляна 1:2

Голи: Блекман, 27 — Швайзер, 17, 58.