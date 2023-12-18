Команди дізнались своїх суперників у плей-оф третього за престижем єврокубка.
Трофей Ліги конференцій, getty images
18 грудня 2023, 15:20
У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування стикових матчів плей-оф Ліги конференцій, за підсумками якої команди дізналися своїх суперників.
На жаль, у жеребкуванні не брали участь українські команди, які не зуміли пройти до цього етапу.
Нагадаємо, у процедурі взяли участь 16 клубів, які були розділені на дві групи по вісім команд: перша група — це команди, які посіли другі місця в груповому раунді Ліги конференцій, друга група — треті місця групового раунду Ліги Європи.
ПАРИ СУПЕРНИКІВ В 1/16 ФІНАЛУ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24:
Штурм Грац (Австрія) - Слован Братислава (Словаччина)
Серветт (Швейцарія) - Лудогорець (Болгарія)
Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) - Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
Бетіс (Іспанія) - Динамо Загреб (Хорватія)
Олімпіакос (Греція) - Ференцварош (Угорщина)
Аякс (Нідерланди) - Буде-Глімт (Норвегія)
Молде (Норвегія) - Легія Варшава (Польща)
Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Гент (Бельгія)
Нагадаємо, матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні 15 лютого, а матчі-відповіді — 22 лютого 2024 року.