Ліга конференцій

Команди дізнались своїх суперників у плей-оф третього за престижем єврокубка.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування стикових матчів плей-оф Ліги конференцій, за підсумками якої команди дізналися своїх суперників.

На жаль, у жеребкуванні не брали участь українські команди, які не зуміли пройти до цього етапу.

Нагадаємо, у процедурі взяли участь 16 клубів, які були розділені на дві групи по вісім команд: перша група — це команди, які посіли другі місця в груповому раунді Ліги конференцій, друга група — треті місця групового раунду Ліги Європи.

ПАРИ СУПЕРНИКІВ В 1/16 ФІНАЛУ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24:

Штурм Грац (Австрія) - Слован Братислава (Словаччина)

Серветт (Швейцарія) - Лудогорець (Болгарія)

Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) - Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)

Бетіс (Іспанія) - Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпіакос (Греція) - Ференцварош (Угорщина)

Аякс (Нідерланди) - Буде-Глімт (Норвегія)

Молде (Норвегія) - Легія Варшава (Польща)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Гент (Бельгія)

Нагадаємо, матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні 15 лютого, а матчі-відповіді — 22 лютого 2024 року.